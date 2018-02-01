Путин посетит мероприятия в честь годовщины победы в Сталинградской битве

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Волгограде примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра президент продолжит свои поездки по регионам, завтра он будет работать в Волгограде, даже не работать, а скорее принимать участие в мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Сталинградской битве. Очень важная для нас всех дата", — сказал Песков.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.

Ранее президент РФ своим указом придал 75-летию Сталинградской победы федеральный статус.