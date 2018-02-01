Кузнецова предложила библиотекам изучить кумиров детей и подростков

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила российским библиотекам провести опрос, который бы выявил кумиров современных детей и подростков: персонажей книг, мультфильмов или телешоу, которым они хотят подражать — по словам Кузнецовой, это поможет понять ценностные ориентиры молодого поколения.

"Мне хотелось бы предложить совместно с Российской государственной детской библиотекой изучить те образы, которые сегодня являются привлекательными для наших детей, совместно с библиотеками в РФ. Предложить через опросник или иной инструмент посмотреть, за кем готовы пойти наши дети… кого они считают идеалом, или тем образцом для подражания, которому они будут следовать", — сказала Кузнецова в ходе всероссийской видеоконференции, посвящённой роли библиотек в формировании безопасного поведения в интернете.

Она отметила, что это могут быть герои мультфильмов, сказок или телешоу.

"Ясно, что они будут разными у дошкольников, школьников и подростков, но это даст нам понимание тех черт, которые привлекательны сегодня, и где мы недорабатываем", — добавила Кузнецова.

Она также отметила, что библиотеки сегодня должны выступить к качестве навигатора в информационном пространстве и научить детей критериям, по которым они смогут распознавать опасный контент.

По её словам, можно "без конца менять федеральное законодательство", однако прежде всего детей надо научить делать правильный выбор.