В России планируют запустить медицинские анализы по изображениям

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Блокчейн-сервис онлайн-консультаций Doctor Smart и медицинская нейросеть "Третье мнение" запустят в первом квартале 2018 года совместную услугу по анализу медицинских изображений для врачей и пациентов, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Любой врач и пациент, у кого есть отсканированные мазки крови или костного мозга, оцифрованные снимки глазного дна или рентгенограммы легких, смогут загрузить их в приложение Doctor Smart и с помощью медицинской нейросети "Третьего мнения" проанализировать на предмет наличия патологий. Консультацию по отчету нейросети и рекомендации о дальнейших действиях сможет дать врач-эксперт Doctor Smart", — говорится в пресс-релизе.

Утверждается, что сегодня компания "Третье мнение" способна определить такие патологии в клетках крови и костного мозга, как субпопуляции лейкоцитов, бластные клетки, опухолевые поражения костного мозга, заболевания тромбоцитов; "Третье мнение" также определяет следующие патологии при анализе изображений глазного дна: диабетические поражения, глаукома, сердечно-сосудистые заболевания.

Doctor Smart — сервис для онлайн-консультаций в сфере здоровья на базе технологий блокчейн. Сервис был анонсирован в декабре. Первая коммерческая версия сервиса станет доступна в первом квартале 2018 года.

"Третье мнение" — интеллектуальная система, которая построена как нейронная сеть. Система способна определить вид патологии по медицинскому изображению в режиме онлайн с точностью 75-95%. Сейчас сеть обучается на следующих видах изображений: снимки клеток крови, снимки глазного дна, рентгенограммы легких, УЗИ мочевого пузыря. В планах на 2018-2019 годы — распознавание патологий по КТ и МРТ.