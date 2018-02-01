Ивановский чиновник извинился за оскорбление матери-одиночки

БРЯНСК, 1 фев — РИА Новости. Глава администрации города Заволжска в Ивановской области извинился за оскорбления в адрес матери-одиночки, попросившей у него помощи в ремонте квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.
"После резкой оценки действий главы поселения, прозвучавшей от врио губернатора Станислава Воскресенского, чиновник администрации городского поселения извинился перед девушкой и пообещал урегулировать вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию", — говорится в сообщении регионального правительства.
Воскресенский подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям". "Прав человек или не прав, его работа — выслушать и решать проблему. Поведение такого чиновника недопустимо", — резюмировал глава Ивановской области.