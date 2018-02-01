Ивановский чиновник извинился за оскорбление матери-одиночки

БРЯНСК, 1 фев — РИА Новости. Глава администрации города Заволжска в Ивановской области извинился за оскорбления в адрес матери-одиночки, попросившей у него помощи в ремонте квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.

На прошлой неделе в интернете появилось видео, которое вызвало широкий общественный резонанс. На записи слышно, как женщина объясняет главе администрации Заволжска Александру Предтеченскому, что не может проживать с маленьким ребенком, которого она воспитывает одна, в квартире, где нет косметического ремонта и вышло из строя газовое оборудование. Чиновник ответил, что государство выделило ей бесплатную квартиру как сироте, и предложил сделать ремонт самой. Женщина говорит о том, что у нее нет денег на ремонт, после этого глава администрации в грубой форме спрашивает, зачем она вообще родила ребенка.

"После резкой оценки действий главы поселения, прозвучавшей от врио губернатора Станислава Воскресенского, чиновник администрации городского поселения извинился перед девушкой и пообещал урегулировать вопрос, с которым жительница Заволжска приходила на прием в администрацию", — говорится в сообщении регионального правительства.

Воскресенский подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах чиновник не имеет права хамить людям". "Прав человек или не прав, его работа — выслушать и решать проблему. Поведение такого чиновника недопустимо", — резюмировал глава Ивановской области.