В Новосибирске мужчину обязали выплатить долг вместо покупки шубы девушке

НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Приставы в Новосибирске, арестовав дорогостоящий смартфон у неплательщика по коммунальным платежам, вынудили его расплатиться с долгами вместо планируемой покупки шубы любимой девушке, сообщает управление ФССП по региону.

В пресс-службе пояснили, что в отделе судебных приставов по Дзержинскому району находилось исполнительное производство в отношении 25-летнего мужчины о взыскании с него задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию в размере 50 тысяч рублей.

"На приеме у судебного пристава-исполнителя должник заявил, что не может оплатить задолженность, так как пообещал сделать своей девушке подарок ко Дню всех влюбленных — дама сердца мечтала о новой шубе", — рассказали в управлении.

Судебный пристав-исполнитель пояснила, что желание порадовать любимую не является причиной невыполнения своих обязательств и наложила арест на дорогостоящий смартфон iPhone 6S должника. Мужчине пояснили, что в случае непогашения задолженности добровольно смартфон будет продан.

"Раздосадованный мужчина через несколько часов после ареста средства сотовой связи представил судебному приставу-исполнителю платежный документ, подтверждающий оплату задолженности в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — сообщили в УФССП.