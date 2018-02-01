В Сочи организуют автобусные маршруты для зрителей и участников ЧМ

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Несколько специальных автобусных маршрутов организуют в Сочи для зрителей, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период проведения в городе чемпионата мира по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе местной администрации.

По информации городских властей, в период проведения в Сочи чемпионата ежедневно будет ограничено движение транспорта в центре города по Несебрской улице в районе фан-зоны, а в дни матча — по Олимпийскому проспекту и Триумфальной улице.

"Основными видами пассажирского транспорта для перевозки зрителей и болельщиков станут пригородный железнодорожный транспорт, городские и пригородные автобусы и автобусы-шаттлы. Для зрителей, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, будет организована работа 11 автобусных маршрутов. Кроме того, для маломобильных групп на территории Олимпийского парка предусмотрены пять электрокаров, обеспечивающих перевозки с интервалом в три минуты за три часа до и три часа после матча", — сообщили городские власти.

Право бесплатного проезда на городской пассажирский транспорт предоставляется зрителям в день матча и действует без ограничений по количеству поездок при наличии паспорта болельщика и билета на матч, добавили в администрации.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.