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Общество

Москвичи считают город удобным для жизни, показал опрос

03:1901.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПрохожие в Москве. Архивное фотоПрохожие в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Больше половины жителей Москвы (56%) не хотели бы никуда переезжать и считают свой город удобным для жизни, свидетельствует опрос исследовательского холдинга "Ромир". Среди тех же, кто не против сменить место жительства, 14% готовы променять столицу на заграницу, еще 6% — на деревню.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. Каждый пятый (21%) ответил, что в чем-то жизнь в Москве комфортна, а в чем-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4% опрошенных", — говорится в сообщении.

К плюсам столичной жизни респонденты отнесли круглосуточную работу многих магазинов и сервисов (54% опрошенных); развитую инфраструктуру и возможности хорошего заработка (по 51%). Половина москвичей просто отметила, что столица — красивый и современный город. В числе других позитивных моментов жизни в городе — хорошо развитая сеть общественного транспорта, которая функционирует надлежащим образом (42%); удобная система получения государственных и муниципальных услуг (35%).

"Каждый третий (32%) среди положительных черт жизни в Москве назвал наличие большого количества парков, скверов и детских площадок. О программе реновации ветхого жилья упомянул каждый десятый (11%)", — отмечается в сообщении.

Что не так

Среди минусов жизни в столице участники опроса на первое место поставили транспортные пробки (61% опрошенных). "Вдогонку к транспортным проблемам 45% опрошенных упомянули о сложностях с парковками. Еще 45% москвичей беспокоит проблема мигрантов; 42% респондентов пожаловались на плохую экологию, и еще 41% — на общую дороговизну жизни в столице", — приводят данные авторы исследования.

Заммэра Москвы Петр Бирюков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Из других минусов 28% участников опроса назвали высокий уровень стресса из-за быстрого ритма жизни. Четверть (26%) посетовали на дорогие услуги, столько же опрошенных недовольны частым ремонтом дорог и тротуаров. Еще 18% респондентов отмечают неблагоприятный климат в городе. В числе негативных сторон столичной жизни 17% опрошенных назвали грубость сограждан.

Осложняют жизнь в Москве также частая эвакуация автомобилей (по мнению 16% респондентов), высокий уровень преступности (11%), работа общественного транспорта (8%), проблемы реновации (6%), недостаточное количество парков и скверов (6%), недостаток детских садов (4%).

И тут хорошо

Как отмечают авторы опроса, несмотря на ряд городских проблем, более половины жителей Москвы (56% респондентов) не хотели бы никуда переезжать.

"Чуть более трети москвичей гипотетически не отрицают идею смены места жительства. Например, 14% опрошенных ответили, что хотели бы сменить Москву на другой город за границей, причем 6% из них согласны на переезд только в другую мировую столицу", — отмечается в сообщении "Ромир".

Допускают возможность переезда в Санкт-Петербург 5% респондентов. Променять свой город на другой российский миллионник согласны лишь 1% опрошенных. При этом в менее крупные российские города согласились бы перебраться в общей сложности 4% москвичей, 6% опрошенных мечтают о жизни в деревне, а около 4% и вовсе выразили желание переехать на необитаемый остров.

В опросе приняли участие 500 жителей столицы в возрасте от 18 лет. Выборка представляет взрослое экономически активное население Москвы.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nice.vlad.2018
А за 100 км от МААСКВЫ...?
03:57
01.02.2018
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