В Сочи рассказали, когда будет готова фан-зона для ЧМ-2018

Обложка для паспорта болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи. Архивное фото

Обложка для паспорта болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 1 фев – РИА Новости. Застройка фан-зоны Сочи, где с 14 июня по 15 июля пройдет фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу, начнется 15 мая, готова площадка будет 10 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Сочи.

Основной развлекательной площадкой для жителей и гостей Сочи в период проведения чемпионата станет фан-зона на площади Южного мола морпорта, где с 14 июня по 15 июля пройдет фестиваль болельщиков. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, подготовка к мероприятию идет в соответствии с графиком подготовки ФИФА к мундиалю.

"На данный момент определена event-компания которая будет заниматься организацией и проведением фестиваля. Застройку площадки, вместимость которой до 10 тысяч человек, планируется начать с 15 мая, комплексная готовность 10 июня. Днем на ней будут проходить спортивно-образовательные программы, трансляции матчей, также болельщики смогут насладиться музыкальной и культурной программой", — сообщили в пресс-службе.

"Для гостей предполагается участие "звезд" российской и зарубежной эстрады, региональных творческих коллективов. Также на площадке фестиваля болельщиков запланированы программы для молодежи, визиты ведущих футболистов, экспресс-интервью со спортсменами, конкурсы среди зрителей, выступление спортивных коллективов края", — добавили в администрации.

В настоящее время идет согласование развлекательной программы фестиваля, уточнили в мэрии.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.