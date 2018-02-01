В России проиндексируют выплаты льготникам

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ежемесячная денежная выплата, которую получают 15,4 миллиона российских льготников, вырастет с 1 февраля на 2,5%, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

По данным фонда, ежемесячная денежная выплата — самая массовая социальная выплата в России. Сейчас Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского союза и России, Героев труда и других граждан.

Как пояснили в пресс-службе министерства труда России, с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат, пособий и компенсаций – один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, индекс потребительских цен в 2017 году составил 102,5%. Таким образом, c 1 февраля социальные выплаты будут проиндексированы на 2,5%.

В Пенсионном фонде отметили, что общие расходы на выплату всех видов единой денежной выплаты с учетом индексации запланированы в бюджете фонда в размере 450,6 миллиарда рублей.

Кроме того, на 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав единой выплаты набор социальных услуг. Федеральные льготники, имеющие на него право, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1.075,19 рубля в месяц, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами — 828,14 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128,11 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118,94 рубля.