Песков рассказал о премиях для недопущенных на Олимпиаду спортсменов

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин напомнил правительству о решении провести соревнования для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду, и поручил обеспечить для их победителей олимпийские премии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов в размере как на Олимпийских играх", — сказал Песков.
Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх только под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 "спортсменов-олимпийцев из России" и 189 официальных лиц.
При этом многие лидеры российской сборной приглашения в Пхенчхан не получили. В их числе шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков и другие ведущие спортсмены.