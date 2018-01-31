Песков рассказал о премиях для недопущенных на Олимпиаду спортсменов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. 31 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. 31 января 2018

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин напомнил правительству о решении провести соревнования для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду, и поручил обеспечить для их победителей олимпийские премии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее, на встрече с олимпийцами, президент пообещал, что власти поддержат тех атлетов, которые не смогли поехать в Пхенчхан. К вопросу об организации турнира для недопущенных на Игры Путин вернулся и на совещании с кабмином.

"Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов в размере как на Олимпийских играх", — сказал Песков.

Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх только под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 "спортсменов-олимпийцев из России" и 189 официальных лиц.

При этом многие лидеры российской сборной приглашения в Пхенчхан не получили. В их числе шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков и другие ведущие спортсмены.