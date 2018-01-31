Для врачей, нарушивших порядок лечения, могут ввести повторную аккредитацию

НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Минздрав РФ предлагает еще раз аккредитовывать врачей, нарушивших рекомендации по лечению, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Министерство здравоохранения подготовило законопроект, связанный с формированием системы управления качеством медицинской помощи. В том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются ведущими экспертами сообщества, то у нас появляется новый механизм внеочередной аккредитации, повторного допуска к профессиональной деятельности", — сказала министр журналистам.

По ее словам, этим будет заниматься профессиональное сообщество. "Если мы видим, что планка снижается, то ему придется пройти повышение квалификации. Кроме того, по КЗОТу существуют и дисциплинарные нарушения, если человек выполняет свои профобязанности некачественно", — пояснила Скворцова.

Она отметила, что "эти механизмы могут показаться мягкими, но они действенные".

"Проработав многие, многие годы в медицине, могу сказать, что очень неприятно и стыдно любому медработнику, если коллеги ставят под сомнения его компетентность", — заявила Скворцова.

Что касается случаев, когда это приводит к смерти пациента, то, как отметила глава Минздрава, то это регулируется уголовным законодательством и делом занимается суд.