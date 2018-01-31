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Общество

Путин попросил прощения у российских олимпийцев

15:4131.01.2018
(обновлено: 16:34 31.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить их от сложившейся ситуации с Играми в Пхенчхане.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то", — сказал Путин.

При этом, по словам главы государства, еще тяжелей, когда из-за этого складывается "сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет".

Президент отметил, что в такой ситуации гораздо труднее достигать результатов.

"Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях", — добавил Путин.

© РИА Новости / Михаил Сербин
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Он пожелал удачи атлетам, отправляющимся в Пхенчхан, и призвал их не думать о негативе, а сосредоточиться на спортивной борьбе.

"У нас много спортсменов едет сейчас — и опытных, и очень молодых. Все вы — люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться. И еще одно… у нас старая песня еще с советских времен — за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится", — напутствовал олимпийцев президент.

Путин добавил, что за их выступлением будут следить миллионы болельщиков, "которые вас любят и надеются на вашу победу".

"Предметный разговор"

Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Также глава государства заверил, что власти будут поддерживать спортсменов, которые не смогли поехать на Олимпиаду.

"Для нас некоторые вещи являются действительно странными в этой связи. Вы знаете, в отношении многих из них было заявлено, что их не допускают по совокупности обстоятельств, не связанных с допингом. Тогда возникает вопрос, с чем мы боремся? С допингом или чем-то другим?" — сказал президент.

По его словам, Россия признает собственные "упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте". При этом Москва надеется, что международные спортивные организации не будут превращаться в "департаменты госучреждений отдельных стран".

Путин подчеркнул, что у России состоится "предметный разговор" с этими организациями об участии россиян в Олимпиаде.

Ситуация с допуском на Олимпиаду

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный олимпийский комитет допустил российских атлетов к участию в Играх под нейтральным флагом. Всего в состав делегации войдут 169 "спортсменов-олимпийцев из России"и 189 официальных лиц.

Ряд лидеров сборной не попали в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК. Среди них шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов.

Кроме того, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Граф отказалась от поездки в Пхенчхан, несмотря на приглашение от МОК.

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Комментарии
73 пользователя оставили 83 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Leo FilAlexandr Roschahovsky
Alexandr Roschahovsky, такой "поезд" никому не нужен, по крайней мере, нам, русским. И вины никто не признавал, не передергивай...
15:59
31.01.2018
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Александр НесенAlexandr Roschahovsky
Alexandr Roschahovsky, Проигравший это Вы тёзка.
Вы признали то ,что не доказано. А президент извинился, по человечески без пафоса.
16:12
31.01.2018
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