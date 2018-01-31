В Калининграде решили проблему с отказом выдать маткапитал из-за буквы "ё"

КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Жительница Калининграда, которой отказали в выдаче сертификата на материнский капитал из-за буквы "ё", все же получила документ, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Калининградской области.
"Русский алфавит официально состоит из 33 букв, одной из которых является буква "ё". Игнорирование ее на письме в установленных законом случаях является нарушением законодательства", — заявили в калининградском управлении ПФР. Однако ведомство, рассмотрев и изучив все документы, все же приняло решение выдать женщине сертификат.
Как пояснила РИА Новости глава областного отделения ПФР Светлана Малик, документы на двоих младших детей у калининградки оформлены должным образом, что позволило выдать ей сертификат. Однако женщине рекомендовали привести все документы в соответствие — установить родственные связи в судебном порядке, поскольку проблемы из-за различного написания фамилии могут возникнуть в других структурах — в налоговой службе или при обращении к нотариусу.
По словам Малик, кроме "е" и "ё", такие ситуации нередко возникают из-за мягкого знака или даты рождения, довольно часто сталкиваются с проблемами обладательницы имени "Наталья" и "Наталия".