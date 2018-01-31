Путин проведет президиум Госсовета по развитию промышленности

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 1 февраля, в Ростове-на-Дону проведет президиум Госсовета РФ по развитию промышленности и даст старт работе четвертого энергоблока АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

"Первого февраля президент России совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону, где проведет заседание президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу "О развитии промышленного потенциала регионов России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки Путин осмотрит новый международный аэропорт "Платов" и посетит производственное объединение "Ростсельмаш", где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники.

Кроме того, глава государства в режиме видеоконференции даст старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции.