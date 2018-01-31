Более 600 врачей попросили СПЧ принять участие в деле Мисюриной

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Более 600 врачей обратились в президентский Совет по правам человека (СПЧ) с просьбой принять участие в деле врача Елены Мисюриной, осужденной на два года, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что Совет возьмет под контроль дело врача-гематолога из Москвы, которая получила 2 года колонии в связи с гибелью пациента после проведенной ею трепанобиопсии, справедливость этого судебного решения вызывает сомнения даже у тех, кто не сведущ в медицине.
"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил коллективное обращение представителей профессиональной ассоциации врачей-гематологов и врачей других профессий с просьбой принять участие в деле приговоренной к двум годам колонии Елены Мисюриной, врача с 20-летним стажем, кандидата медицинских наук, руководителя гемотологической службы ГКБ № 52 города Москвы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подписанты обращения просят СПЧ принять участие в судьбе коллеги и отечественной медицины в целом.
По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя пациенту трепанобиопсию, "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Черемушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, защита уже обжаловала это решение.