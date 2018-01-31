МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя драку между членами СПЧ Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко, заявил, что "даже такие мастодонты" не могут справиться со своими эмоциями, добавив, что не знает, будут ли им вынесены какие-то замечания.

Ранее в сети появилось видео — фрагмент трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда", где и произошла драка между гостями. Оба участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью". В комментарии РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов подчеркнул, что ни Сванидзе, ни Шевченко в эфире радиостанции не были представлены в качестве членов СПЧ — "они были журналистами, публицистами, дискутантами, но не членами СПЧ".

"Я не знаю, будут ли сделаны замечания, я в этом контексте вам только скажу одно — а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько, скажем так, даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями", — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли сделаны замечания Сванидзе и Шевченко, поскольку они входят в СПЧ при президенте.

Песков подчеркнул, что он говорит о журналистах в целом.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в кинотеатре "Пионер" в Москве он был показан в четверг. Кроме того, два сеанса фильма состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.