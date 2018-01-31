Две девочки и педагог остаются в больнице после ЧП в школе в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 31 янв — РИА Новости. Врачи выписали в среду двух детей, пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ, в больнице остаются две девочки и педагог, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф Бурятии.

"Сегодня выписали двух школьников. В больнице остаются две девочки и педагог", — сказал собеседник агентства.

Нападение на учеников 7-го класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство двух и более лиц. Напавший подросток ранее был переведен в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его двое соучастников задержаны, им предъявлены обвинения.