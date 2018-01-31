В Москве высота сугробов после снегопада превысила норму

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Высота сугробов в Москве по итогам снегопада 30 января и ночью 31 января в отдельных районах превысила норму, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Всего за сутки 30 и ночь 31 января сугробы в Москве и Подмосковье выросли на 10-15 сантиметров. И теперь местами они оказались выше нормы для последних суток января. На метеостанции ВДНХ высота снега по климатическим данным на эти дни составляет 32-33 сантиметров, сегодня же утром там сугробы подросли до 38 сантиметров, и это еще не предел", — сказала Позднякова.

По ее словам, по предварительным расчетам Метеобюро Москвы и Московской области, прирост снега до конца дня составит до 4 сантиметров, местами и более.

Синоптик уточнила, что в центре Москвы высота снега увеличилась к утру 31 января до 21 сантиметров, в районе МГУ — до 39 сантиметров. На северо-западе столицы высота снега составляет 33 сантиметра.

"Это снежное царство в столице и в Подмосковье обеспечил активный циклон с Балтики, наполненный влагой и управляющий несколькими фронтальными разделами. Центр сильно накрученного вихря утром 31 января оказался чуть южнее Москвы, а его фронты продолжат засыпать снегом столичный регион. Видимость в снеге местами в Москве и ее окрестностях составляет всего один километр", — отметила Позднякова.

По ее данным, наиболее обильные осадки будут отмечаться в первой половине дня.