Песков о деле врача Мисюриной: чиновничьи рассуждения здесь вряд ли уместны

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Чиновничьи рассуждения вряд ли уместны в деле московского врача-гематолога Елены Мисюриной, это является делом профессионалов и регионального и федерального министерств здравоохранения, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Недавно вынесенный в Москве приговор Елене Мисюриной в связи с гибелью пациента после процедуры трепанобиопсии вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента.

"Я воздержался бы здесь от каких бы то ни было слов. Мы констатируем, что ведутся достаточно интенсивные обсуждения в общественном мнении. Этот вопрос, эта тема достаточно резонансная. Но думаю, что если здесь и делать какие-то суждения, то это нужно делать профессионалам и региональному, то есть московскому министерству здравоохранения, и федеральному министерству здравоохранения. Какие-то другие чиновничьи рассуждения здесь вряд ли уместны и допустимы", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за делом московского врача-гематолога.

Отвечая на вопрос, рассмотрят ли в Кремле письмо в поддержку врача, отправленное президенту РФ Владимиру Путину, Песков сказал, что пока не может ничего сказать, так как ему о нем ничего не известно.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя пациенту трепанобиопсию, "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Черемушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, защита уже обжаловала это решение.