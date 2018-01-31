В ГД внесли законопроект, разрешающий рекламу в СМИ вина из стран ЕАЭС

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий рекламу в СМИ вина, произведенного в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Сейчас закон "О рекламе" запрещает рекламировать в периодических печатных изданиях алкогольную продукцию за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также вина и игристого вина (шампанского), произведенных в России из выращенного на ее территории винограда.

Как отмечалось в справке к документу, чтобы привести российское законодательство в соответствие с нормами ЕАЭС, законопроект предлагает внести изменения в этот закон и отменить запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, в теле- и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территории России и стран ЕАЭС.

В Евразийский экономический союз помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.