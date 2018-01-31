"Язык резких жестов": глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе

МОСКВА — 31 янв, РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов извинился от лица организации за драку между членами СПЧ Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко.
Федотов пообещал принять участие в примирении оппонентов.
Камень преткновения
Перепалка между Сванидзе и Шевченко произошла в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ходе передачи "Радиорубка", в которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".
Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин перед Великой отечественной войной "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".
После этого между гостями передачи завязалась потасовка. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся, а ведущая была вынуждена закончить передачу.
Разные подходы
Максим Шевченко, комментируя случившееся в интервью телеканалу "360", заявил, что причиной его потасовки с Николаем Сванидзе стали разные подходы к толкованию исторических событий.
После чего, по словам журналиста, Сванидзе сам подошел к нему и ударил первым, на что Шевченко ответил "на инстинкте". "Он улетел в угол", — добавил журналист.
Извинений не будет
Николай Сванидзе, в свою очередь, заявил "Известиям", что дал пощечину Шевченко, так как воспринял его слова как личное оскорбление.
Журналист подчеркнул, что считает себя виноватым в том, что не удержался и первым нанес удар Шевченко. При этом он отметил, что не собирается извиняться перед оппонентом.
"Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается", — заявил Сванидзе.