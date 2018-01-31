"Язык резких жестов": глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе

МОСКВА — 31 янв, РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов извинился от лица организации за драку между членами СПЧ Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко.

"Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов", — сказал глава СПЧ.

Федотов пообещал принять участие в примирении оппонентов.

Камень преткновения

Перепалка между Сванидзе и Шевченко произошла в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ходе передачи "Радиорубка", в которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин перед Великой отечественной войной "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченным демагогом".

После этого между гостями передачи завязалась потасовка. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся, а ведущая была вынуждена закончить передачу.

Разные подходы

Максим Шевченко, комментируя случившееся в интервью телеканалу "360", заявил, что причиной его потасовки с Николаем Сванидзе стали разные подходы к толкованию исторических событий.

По словам Шевченко, что его оппонент начал угрожать первым и должен был за это ответить. Журналист заявил, что никогда не начинает драку первым. "Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде"", — рассказал Шевченко.

После чего, по словам журналиста, Сванидзе сам подошел к нему и ударил первым, на что Шевченко ответил "на инстинкте". "Он улетел в угол", — добавил журналист.

Извинений не будет

Николай Сванидзе, в свою очередь, заявил "Известиям", что дал пощечину Шевченко, так как воспринял его слова как личное оскорбление.

Журналист подчеркнул, что считает себя виноватым в том, что не удержался и первым нанес удар Шевченко. При этом он отметил, что не собирается извиняться перед оппонентом.

"Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается", — заявил Сванидзе.