Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Журналист Николай Сванидзе пообещал больше не драться с коллегой Максимом Шевченко. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками", — пояснил Сванидзе.

По словам журналиста, он уже извинился перед аудиторией "Комсомольской правды", однако просить прощения у Шевченко не собирается.

Сванидзе добавил, что ему неловко после извинений главы СПЧ Михаила Федотова.

"Мы как два маленьких ребенка с Максимом Шевченко: мы подрались, а председатель Совета по правам человека за нас извиняется", — сказал он.

Драка журналистов произошла в эфире радиостанции "Комсомольская правда" после слов Сванидзе о том, что Сталин перед Великой Отечественной войной "довел страну до катастрофического состояния". Шевченко обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов, оба перешли к взаимным оскорблениям, а затем нанесли другу другу несколько пощечин.

Сванидзе и Шевченко входят в состав СПЧ, поэтому главе совета Михаилу Федотову пришлось просить прощения за их поведение. Он отметил, что эта история его шокировала. Федотов призвал оппонентов извиниться друг перед другом и "самое главное — перед аудиторией".