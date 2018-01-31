Facebook запретила рекламу криптовалют и ICO

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой, сообщает соцсеть.

"Мы создали новую политику, которая запрещает рекламу, направленную на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с обманом или плутовскими методами рекламного продвижения, таких как бинарные опционы, ICO и криптовалюты", — говорится в релизе.

Компания намеревается широко применять данную политику на своих платформах Facebook, Audience Network и Instagram.

Это объявление появилось на фоне снижения рынка криптовалют, в частности, самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевела в понедельник почти на 10%, его цена опускалась ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов. Сейчас стоимость криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, вернулась на отметку 10,2 тысячи долларов.

В начале января основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта. Цукерберг отмечал, что использование криптовалюты сопровождается риском невозможности их контролирования, поэтому он заинтересован в намерении углубиться в этот вопрос и узнать об аспектах этой технологии.