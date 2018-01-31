В Москве работает почти 14 тысяч единиц спецтехники

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, на улицах города работает 14 тысяч единиц спецтехники, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду.

"За сутки в городе выпало до 20 сантиметров снега, осадки продолжатся. По прогнозам, в субботу и воскресенье в Москве местами может выпасть до 25-30 сантиметров", — сказал Бирюков.

По его данным, на улицы Москвы выведены порядка 13,8 тысячи единиц специализированной техники, в том числе около 4,5 тысячи самосвалов, а также около 60 тысяч дворников и рабочих ручной уборки.