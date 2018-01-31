В Москве работает почти 14 тысяч единиц спецтехники

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, на улицах города работает 14 тысяч единиц спецтехники, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду.
В четверг в столичный регион под влиянием пришедшего с запада атмосферного фронта пришли сильные снегопады. Ликвидировать последствия непогоды на улицы Москвы вывели свыше 9,7 тысячи единиц специализированной техники, коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.
Сложнее всего в условиях непогоды приходится автомобилистам. В сервисе "Яндекс.Пробки" РИА Новости сообщили, что из-за снегопада пробки на дорогах в российской столице сохранятся в течение всего четверга. Поэтому в городе в непрерывном режиме ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке дорог, тротуаров и общественных пространств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Снегопад не должен мешать туристам наслаждаться архитектурой российской столицы. По словам Бирюкова, под особый контроль взята очистка от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий. В городе работают бригады ручной уборки. Вот так чистят снег возле ГУМа.
Убирают снег и проводят противогололедную обработку не только на пешеходных зонах, но и на сходах и съездах с тротуаров на проезжую часть, остановках общественного транспорта и подходах к ним, подходах к станциям метро и МЦК, в подземных и надземных переходах, вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка.
Уборка снега - сложный технический процесс. И если 20 лет назад снег, убираемый спецтехникой с тротуаров и проезжей части, попросту сбрасывался в столичные реки, то сейчас он отправляется в специальные снегоплавильные пункты на переработку. На территории пункта находится операторская, где сидит мастер и ведёт учёт приема снега, а также следит за работой оборудования. Сотрудники каждого пункта работают в круглосуточном режиме.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.