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Общество

Глава СПЧ принес извинения за драку Шевченко и Сванидзе‍

01:5331.01.2018
(обновлено: 04:31 31.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фотоПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов от лица СПЧ принес извинения за инцидент с дракой, произошедшей в прямом эфире между входящими в состав совета журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко, и отметил, что участники конфликта при необходимости могут прибегнуть к помощи существующей в СПЧ комиссии по этике.

Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире после спора о Сталине
Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире после спора о Сталине

Ранее в сети появилось видео — фрагмент трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда", где и произошла драка между гостями. Оба участвовали в передаче, в ходе которой обсуждался вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".

В комментарии РИА Новости Федотов подчеркнул, что ни Сванидзе, ни Шевченко в эфире радиостанции не были представлены в качестве членов СПЧ — "они были журналистами, публицистами, дискутантами, но не членами СПЧ".

"Во-вторых, конечно, я хочу от имени совета принести извинения всем тем, кто видел это видео или слышал передачу, за этот инцидент. Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов", — сказал глава СПЧ.

Он также пообещал приложить все силы к тому, чтобы оба участника принесли свои извинения аудитории и извинились друг перед другом.

"Потому что подобные инциденты абсолютно недопустимы, как мне кажется. Если понадобится, они смогут прибегнуть к помощи комиссии по этике, которую в нашем совете возглавляет Евгений Ясин. Но я думаю, что даже без помощи Евгения Григорьевича мне удастся их помирить", — добавил Федотов.

Собеседник агентства упомянул, что в СПЧ уже был один похожий случай пять лет назад, когда совет только начинал свою работу в новом составе.

"Тоже был очень жесткий конфликт, правда, до рукопашной дело не дошло. Нам все-таки удалось в конечном итоге сделать так, что его участники прекрасно работают друг с другом в совете, их объединяет общее дело. Я думаю, что и в данном случае нам удастся объединить участников конфликта общим делом", — уточнил он.

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Общество
Комментарии
21 пользователь оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Молодец Максим, воплотил мою мечту в жизнь!
Мне не раз хотелось дать по морде этому болтуну с фамилией говорящей самой за себя, он просто мерзота, которая еще не так давно источала свою мерзоть с экрана работая на ЦТ. Его вообще нельзя допускать близко к телевидению и таких людей как он, которые ненавидят свою страну и свой народ.
02:28
31.01.2018
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александр
а за что извиняться? вонидзе сам первый полез в драку! и весь эфир провацирывал шевченко! я всю программу смотрел. и считаю что вонидзе огрёб правильно! да ещё и маловато! его за всё что он столько Г выливает на нашу историю, надо было вообще запинать в студии! но, это моё личное, субъективное мнение.
02:24
31.01.2018
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