МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Несколько дней назад в больницу подмосковного города Рошаль поступила 37-летняя Ирина Москвитина с серьезными травмами — на ее теле врачи обнаружили следы от цепей. Медики бились за жизнь пострадавшей до последнего, но спасти ее не удалось. По поводу того, что произошло, есть несколько версий.

По информации некоторых СМИ, Москвитину била родная мать и приковывала к батарее цепями. Друзья считают, что мать на такую дикость неспособна. Следователи начали проверку и выяснили, что Ирина продолжительное время употребляла наркотические средства. Что на самом деле случилось в Рошале — в материале РИА Новости.

Единственная дочь

Ирина Москвитина училась в Рошале в школе № 4. Тихая и скромная девушка, без вредных привычек. "Мама тиранией никогда не отличалась", — говорит одноклассник Ирины Михаил.

Окончив школу, девушка уехала в Москву, где познакомилась с будущим мужем. Одноклассник Алексей рассказал корреспонденту РИА Новости, что муж Москвитиной, Григорий, жил в Бирюлево. Позже молодая семья купила квартиру в Некрасовке. К ним в гости приезжала и мама Ирины.

© фото со страницы Москвитиной Ирина Москвитина и ее муж © фото со страницы Москвитиной Ирина Москвитина и ее муж

"Ирина была единственным ребенком в семье, всегда звонила маме и хорошо общалась с ней. Сомневаюсь, что они бы так тепло беседовали, если бы у них были плохие отношения. Они и меня приглашали в гости, но все не находилось времени заехать. А теперь я понимаю — не успел. Семья была положительной, все без вредных привычек", — говорит Алексей.

Знакомые Москвитиной утверждают: к наркотикам Ирина относилась негативно и точно не могла к ним пристраститься. "Она не была наркоманкой. Обычный человек, да, не складывалось в личном, но это скорее правило, чем исключение. Как вы себе представляете наркомана, который каждый день ходит на работу и при этом отлично выглядит?" — недоумевают приятели.

С годами в отношениях Ирины и Григория действительно возникли сложности. Девушка уехала от мужа к маме в начале 2018 года. "Она писала мне, что у них с Гришей проблемы", — рассказывает Илья, который общался с семьей последние годы.

Бывшая коллега Ирины Любовь вспоминает, что к Москвитиной на работе претензий не было, она делала все в срок и хорошо: "Работала помощником руководителя одной компании. Муж каждый день ее забирал с работы, на вид — обычный мужчина. Она особо не делилась семейными проблемами. Всегда была приветливой, очень любила животных и детей. К сожалению, своих детей завести не получилось. А про маму ни разу от нее не слышала, она избегала разговоров на эту тему".

Наручники и батарея

После того как Ирина скончалась в больнице, следователи приступили к проверке. Известно, что Москвитина была госпитализирована в бессознательном состоянии 27 января и умерла в реанимации через несколько часов. На ее теле обнаружили следы на запястьях и кровоподтеки в области головы. В то же время побои не были прямой причиной смерти. Точные результаты будут после вскрытия.

Между тем СМИ сообщают, что над умершей издевалась собственная мать, которая жила вместе с ней. По некоторым сведениям, правоохранители провели обыск в доме Москвитиной и обнаружили орудия пыток, а также многочисленные следы крови, разбросанные палки и цепи. Пенсионерка, уходя из дома, якобы сажала дочь на цепь.

При этом речь идет не о преднамеренном убийстве или издевательствах. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мать действительно приковывала дочь к батарее, но только потому, что Ирина была наркоманкой. Таким способом мать боролась с наркотическими ломками дочери.

Следователи подтвердили, что Москвитина была наркозависимой. Впрочем, пока нет оснований считать, что смерть женщины наступила в результате передозировки или побоев, вызвавших травмы внутренних органов. Также на данный момент неизвестно, как и откуда появились кровоподтеки.

Однако знакомые Ирины не верят в ее пагубное пристрастие. "Либо она всеми способами маскировала свою привязанность к наркоте — а это невозможно, поскольку она работала. Либо СМИ обманывают. Кроме того, последние ее фотографии, размещенные в соцсетях, датированы августом прошлого года. Она выглядит на них абсолютно нормальной", — недоумевает одна из приятельниц Москвитиной. Другой знакомый добавляет: не исключено, что это убийство.

С одной стороны, друзья дают Ирине сплошь положительные характеристики. С другой, правоохранители заявляют, что в крови погибшей были наркотики. Наконец, мать якобы держала дочь на цепи во время ломок, но почему-то не обращалась к специалистам. Вопросов много, ответов пока нет. Разобраться в этой запутанной истории и найти виновных теперь предстоит следствию.