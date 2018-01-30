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Общество

"Родная мать держала на цепи". Загадочная смерть женщины потрясла Рошаль

20:0030.01.2018
(обновлено: 21:34 30.01.2018)
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© фото из личного архива девушки Ирина МосквитинаИрина Москвитина
© фото из личного архива девушки

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Несколько дней назад в больницу подмосковного города Рошаль поступила 37-летняя Ирина Москвитина с серьезными травмами — на ее теле врачи обнаружили следы от цепей. Медики бились за жизнь пострадавшей до последнего, но спасти ее не удалось. По поводу того, что произошло, есть несколько версий.

Врач в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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По информации некоторых СМИ, Москвитину била родная мать и приковывала к батарее цепями. Друзья считают, что мать на такую дикость неспособна. Следователи начали проверку и выяснили, что Ирина продолжительное время употребляла наркотические средства. Что на самом деле случилось в Рошале — в материале РИА Новости.

Единственная дочь

Ирина Москвитина училась в Рошале в школе № 4. Тихая и скромная девушка, без вредных привычек. "Мама тиранией никогда не отличалась", — говорит одноклассник Ирины Михаил.

Окончив школу, девушка уехала в Москву, где познакомилась с будущим мужем. Одноклассник Алексей рассказал корреспонденту РИА Новости, что муж Москвитиной, Григорий, жил в Бирюлево. Позже молодая семья купила квартиру в Некрасовке. К ним в гости приезжала и мама Ирины.

© фото со страницы Москвитиной Ирина Москвитина и ее муж
© фото со страницы Москвитиной
Ирина Москвитина и ее муж

"Ирина была единственным ребенком в семье, всегда звонила маме и хорошо общалась с ней. Сомневаюсь, что они бы так тепло беседовали, если бы у них были плохие отношения. Они и меня приглашали в гости, но все не находилось времени заехать. А теперь я понимаю — не успел. Семья была положительной, все без вредных привычек", — говорит Алексей.

Знакомые Москвитиной утверждают: к наркотикам Ирина относилась негативно и точно не могла к ним пристраститься. "Она не была наркоманкой. Обычный человек, да, не складывалось в личном, но это скорее правило, чем исключение. Как вы себе представляете наркомана, который каждый день ходит на работу и при этом отлично выглядит?" — недоумевают приятели.

С годами в отношениях Ирины и Григория действительно возникли сложности. Девушка уехала от мужа к маме в начале 2018 года. "Она писала мне, что у них с Гришей проблемы", — рассказывает Илья, который общался с семьей последние годы.

Бывшая коллега Ирины Любовь вспоминает, что к Москвитиной на работе претензий не было, она делала все в срок и хорошо: "Работала помощником руководителя одной компании. Муж каждый день ее забирал с работы, на вид — обычный мужчина. Она особо не делилась семейными проблемами. Всегда была приветливой, очень любила животных и детей. К сожалению, своих детей завести не получилось. А про маму ни разу от нее не слышала, она избегала разговоров на эту тему".

Наручники и батарея

После того как Ирина скончалась в больнице, следователи приступили к проверке. Известно, что Москвитина была госпитализирована в бессознательном состоянии 27 января и умерла в реанимации через несколько часов. На ее теле обнаружили следы на запястьях и кровоподтеки в области головы. В то же время побои не были прямой причиной смерти. Точные результаты будут после вскрытия.

Подростковая жестокость
© Depositphotos / bodnarchuk
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Между тем СМИ сообщают, что над умершей издевалась собственная мать, которая жила вместе с ней. По некоторым сведениям, правоохранители провели обыск в доме Москвитиной и обнаружили орудия пыток, а также многочисленные следы крови, разбросанные палки и цепи. Пенсионерка, уходя из дома, якобы сажала дочь на цепь.

При этом речь идет не о преднамеренном убийстве или издевательствах. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мать действительно приковывала дочь к батарее, но только потому, что Ирина была наркоманкой. Таким способом мать боролась с наркотическими ломками дочери.

Следователи подтвердили, что Москвитина была наркозависимой. Впрочем, пока нет оснований считать, что смерть женщины наступила в результате передозировки или побоев, вызвавших травмы внутренних органов. Также на данный момент неизвестно, как и откуда появились кровоподтеки.

Однако знакомые Ирины не верят в ее пагубное пристрастие. "Либо она всеми способами маскировала свою привязанность к наркоте — а это невозможно, поскольку она работала. Либо СМИ обманывают. Кроме того, последние ее фотографии, размещенные в соцсетях, датированы августом прошлого года. Она выглядит на них абсолютно нормальной", — недоумевает одна из приятельниц Москвитиной. Другой знакомый добавляет: не исключено, что это убийство.

С одной стороны, друзья дают Ирине сплошь положительные характеристики. С другой, правоохранители заявляют, что в крови погибшей были наркотики. Наконец, мать якобы держала дочь на цепи во время ломок, но почему-то не обращалась к специалистам. Вопросов много, ответов пока нет. Разобраться в этой запутанной истории и найти виновных теперь предстоит следствию.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Филиппов Юрий Филиппов
Дочь - наркоманка со стажем.
Мать старалась изо всех сил. Не смогла.
Печально.
21:11
30.01.2018
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