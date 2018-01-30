В Совфеде рекомендовали переназначить Зорькина на пост главы КС

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал Совфеду переназначить Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда РФ, соответствующее решение принято во вторник.

Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 31 января.

"Поскольку нынешний срок его полномочий заканчивается 22 февраля, его новые полномочия начнутся в тот же день в случае его назначения Советом Федерации", — сказал в ходе заседания председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно Конституции, сенаторы утверждают председателя КС, кандидатуру вносит президент РФ.