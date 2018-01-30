В МАДИ признали ошибочным штраф за остановку в пробке

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Автодорожная инспекция Москвы накажет сотрудника, который ошибочно выписал штраф за неправильную парковку движущемуся в пробке автомобилисту, в результате служебной проверки к нему могут быть применены санкции вплоть до увольнения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской автодорожной инспекции (МАДИ).

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве за незаконную парковку был оштрафован водитель, двигающийся в пробке в зоне действия знака "Остановка запрещена". Позже в МАДИ признали ошибку, в инспекции заявили о готовности отменить штраф и инициировании служебной проверки в отношении сотрудника, который изучал соответствующие фотоматериалы.

"Процент таких ошибок очень низкий и он сокращается, потому что таких сотрудников наказывают вплоть до увольнения. Естественно, все средства вернут и штраф отменят. Это просто ошибка, сотрудник будет наказан, и мы приносим свои извинения за инцидент", — сказали в пресс-службе.

В МАДИ подчеркнули, что инцидент произошел в результате ошибки, и никаких штрафов за простаивание в пробках москвичам выписывать не собираются.