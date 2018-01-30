3 февраля пройдет акция "Россия в моем сердце!"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. 3 февраля 2018 года в 12.00 в Москве и других городах России пройдут патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце!", главная задача которых — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

"Акция призвана показать, что россияне — вместе, что мы поддерживаем друг друга и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость", — отмечает секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

В Москве ключевые мероприятия состоятся на Васильевском спуске. Ожидается, что в праздничном митинге-концерте в столице примут участие до 10 тысяч человек. Ведущие праздника — Светлана Зейналова и Александр Маршал. На сцене выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа "Город 312" и другие. В мероприятии примут участие народный артист СССР Василий Лановой, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.