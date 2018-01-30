Смертельно опасная "игра" набирает обороты в Сети

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В интернете стремительно набирает популярность смертельно опасная "игра" для подростков "Новый путь", цель которой — довести участника до самоубийства. На "флешмоб" обратило внимание украинское издание "Вести".

После того как в интернете начали распространяться так называемые группы смерти, в соцсетях стали внимательно следить за блокировкой сообществ на суицидальную тематику. Тем не менее злоумышленники находят способы втягивать детей в "игру" в обход запретов. Теперь для участия в смертельном "флешмобе" не нужно вступать в группы — вместо этого подростки общаются с помощью "позывных" и ассоциативных изображений. Они размещают у себя на страницах определенные картинки и хештеги, чтобы куратор мог распознать потенциальных участников. О том, что ребенок, возможно, вовлечен в суицидальную "игру", может свидетельствовать аватар с красной пентаграммой на черном фоне.

Правила "Нового пути" ничем существенным не отличаются от печально известного "Синего кита": модератор дает "игрокам" задания, цель которых — довести человека до самоубийства. Подростков, в частности, заставляют наносить себе увечья и присылать куратору фото.

Найти и наказать организаторов "игры" практически невозможно, отмечается в статье. В большинстве случаев доказать причастность определенного лица к доведению до самоубийства нельзя.

"Это дело — утопия. Вычислить модератора очень сложно, а если и удастся, то почти невозможно доказать, что он и есть модератор. Кроме того, почти не доказуем факт попытки доведения до суицида. Если дело даже чудом попадет в суд, всех отпустят", — приводит издание слова директора лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко.

По информации издания, в украинском Реестре судебных решений было найдено несколько дел по статье "Доведение до самоубийства". Однако пока никого из их фигурантов не наказали.

Ранее в Сети активно распространилась смертельно опасная "игра" "Синий кит", склоняющая подростков к самоубийству. Ее участники делились несколькими хештегами, отсылающими к так называемым группам смерти, которые стали причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Данный "флешмоб" захватил Индию, Бангладеш и многие другие страны мира.

При этом официально подтвержденных данных о смерти подростков из-за участия в "игре" нет.

С 7 июня 2017 года в России ввели уголовное наказание за склонение к самоубийству и вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Кроме того, установлен механизм пресечения подобной деятельности в интернете.