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Общество

Смертельно опасная "игра" набирает обороты в Сети

16:2430.01.2018
(обновлено: 17:57 30.01.2018)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбукомРебенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В интернете стремительно набирает популярность смертельно опасная "игра" для подростков "Новый путь", цель которой — довести участника до самоубийства. На "флешмоб" обратило внимание украинское издание "Вести".

Социальная сеть Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МВД заявило, что чаще кураторами "групп смерти" являются люди до 18 лет

После того как в интернете начали распространяться так называемые группы смерти, в соцсетях стали внимательно следить за блокировкой сообществ на суицидальную тематику. Тем не менее злоумышленники находят способы втягивать детей в "игру" в обход запретов. Теперь для участия в смертельном "флешмобе" не нужно вступать в группы — вместо этого подростки общаются с помощью "позывных" и ассоциативных изображений. Они размещают у себя на страницах определенные картинки и хештеги, чтобы куратор мог распознать потенциальных участников. О том, что ребенок, возможно, вовлечен в суицидальную "игру", может свидетельствовать аватар с красной пентаграммой на черном фоне. 

Правила "Нового пути" ничем существенным не отличаются от печально известного "Синего кита": модератор дает "игрокам" задания, цель которых — довести человека до самоубийства. Подростков, в частности, заставляют наносить себе увечья и присылать куратору фото.

Найти и наказать организаторов "игры" практически невозможно, отмечается в статье. В большинстве случаев доказать причастность определенного лица к доведению до самоубийства нельзя.

"Это дело — утопия. Вычислить модератора очень сложно, а если и удастся, то почти невозможно доказать, что он и есть модератор. Кроме того, почти не доказуем факт попытки доведения до суицида. Если дело даже чудом попадет в суд, всех отпустят", — приводит издание слова директора лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергея Прокопенко.

Бангладеш. Архивное фото
© AP Photo / A.M. Ahad
Верховный суд Бангладеш заблокировал игру "Синий кит"

По информации издания, в украинском Реестре судебных решений было найдено несколько дел по статье "Доведение до самоубийства". Однако пока никого из их фигурантов не наказали.

Ранее в Сети активно распространилась смертельно опасная "игра" "Синий кит", склоняющая подростков к самоубийству. Ее участники делились несколькими хештегами, отсылающими к так называемым группам смерти, которые стали причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Данный "флешмоб" захватил Индию, Бангладеш и многие другие страны мира.

При этом официально подтвержденных данных о смерти подростков из-за участия в "игре" нет.

С 7 июня 2017 года в России ввели уголовное наказание за склонение к самоубийству и вовлечение детей в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Кроме того, установлен механизм пресечения подобной деятельности в интернете.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Tmcat
Ну наверное достаточно персонализировать модератора в СМИ, и с ним что-либо случится непременно. Если не осудят, конечно.
16:45
30.01.2018
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filotrex605
А лучше всего оставить все как есть по причине естественного отбора умные люди не будут заниматся этой ерундой а те кто занимается да пожалуйста меньше идиотов будит, здоровей потомство.
17:17
30.01.2018
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