В Госдуме предложат ввести единую карту вместо паспорта и водительских прав

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Единую карточку, которая бы являлась и паспортом гражданина, и водительскими правам, и другими документами, можно было бы ввести в России в обозримом будущем, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция Лысакова на тему: "Новые законодательные инициативы в области дорожной безопасности".

"Конечно, права должны быть универсальными. Вообще должна быть карточка, которая является и паспортом, и водительским удостоверением. Думаю, что это можно сделать. Может, в обозримом будущем так и будет", — сказал Лысаков журналистам во вторник.

Парламентарий подчеркнул, что считает возможным считать водительские права в качестве удостоверения личности гражданина.