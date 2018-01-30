МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в РФ будет уменьшаться, в планах Минтруда — совершенствование потребительской корзины, работа над соотношением минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, заявил в ходе рабочего визита в Адыгею глава ведомства Максим Топилин.

"В результате этих движений должна сократиться доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Если сейчас она составляет 13-14%, мы должны выйти на 10-11%", — цитирует министра пресс-служба.

Глава Минтруда также отметил, что рост зарплат только в бюджетной сфере не увеличит доходы населения, в связи с этим ведется работа по повышению трудовых гарантий для всех категорий работников.

В рамках визита Топилин обозначил основные направления совместной работы с регионами и рассказал о проектах, связанных с социальной защитой инвалидов, одним из которых являются программы долговременного ухода. Министр подчеркнул, что с учетом неразвитой инфраструктуры и старения населения системе требуются изменения.