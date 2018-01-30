Минобрнауки предлагает изучать в школах цивилизационное наследие России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российским школьникам в рамках школьной программы и внеурочной деятельности начнут рассказывать о цивилизационном наследии России и ее регионов, сообщила журналистам замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

"По итогам заседания координационного совета над стратегией в интересах детей министерству культуры, министерству образования дали поручение президента по разработке модуля, раздела "цивилизационное наследие" для включения его в (образовательный) стандарт", — сказала Синюгина.

"И для нас очень важно понимать, чем мы содержательно наполним раздел. Важно, чтобы там были наши такие общероссийские ценности — то, что действительно является основой. Но в то же время в этом разделе должно оставаться для каждого региона содержательное наполнение — то, что есть у них. Каждый ребёнок должен понимать, что цивилизационное наследие лично для него — Россия. И как он, в том числе, может формировать это же цивилизационное наследие, которое останется и для потомков", — пояснила замминистра.

По ее словам, этот раздел будет включён в образовательные стандарты по литературе, истории, обществознанию, географии, иностранным языкам. Касаться это будет также и внеурочной деятельности.

"Мы понимаем, что нам важно будет наделить этим знанием и педагогов, наделить той методикой, которая бы позволяла это делать не формально, это не делать только в рамках урока и классно-урочной системы, а использовать эти же музеи, библиотеки, театры для изучения этого раздела", — добавила она.

По ее словам, Минобрнауки совместно с министерством культуры сейчас формирует соответствующую рабочую группу. Замминистра подчеркнула, что к содержательному наполнению концепции будут привлекаться не чиновники, а деятели искусства, музейные работники и педагоги.