Анонимность интернета создает проблемы, заявил Путин

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает, что анонимность интернета — это демократия, но с другой стороны, это создает проблемы, поэтому общество должно себя ограждать от деструктивных сил в сети.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

"Анонимность интернета, она с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не (19)37-ой год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете", — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил. Мы уже ввели определенные ограничения, связанные с распространением суицидов, педофилии, терроризмом. Но сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись", — отметил президент.