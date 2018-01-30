В Керчи из-за угрозы обрушения закрыли крепость Ени-Кале

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Крепость Ени-Кале в Керчи закрыли для посещения из-за угрозы обрушения, сообщает Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

"Запрет на посещение крепости Ени-Кале вводится во избежание несчастных случаев при индивидуальном либо групповом посещении", — говорится на сайте музея-заповедника.

Это решение вызвано повреждениями в арке над входными воротами в крепость с южной стороны. Там 22 января появились трещины, а через несколько часов частично обрушилось обрамление.

Сейчас специалисты обследуют крепость, чтобы установить причины обрушения. К работам привлекут сотрудников заповедника и Госкомитета по охране памятников Крыма.

Глава музея-заповедника Татьяна Умрихина высказала мнение, что к обрушению привели техногенные процессы (движение поездов и автомобилей), а также сейсмическая активность. В последний раз образец османского зодчества реставрировали более 40 лет назад. По словам главы Госкомитета по охране культурного наследия Сергея Ефимова, в крепости потребуется провести противоаварийные работы.

Крепость Ени-Кале на берегу Керченского пролива была построена османами в XVII веке, а после русско-турецких войн перешла под контроль России. В 2015 году крепость включили в список объектов культурного наследия федерального значения.