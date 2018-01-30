Путин: обозначенная задача по зарплатам учителям в "майских указах" решена

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Задача с повышением зарплаты учителей до средней по региону решена практически во многих местах, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе.

Путин отметил, что эффективность современного образования зависит от благосостояния учителей.

"Для того, чтобы это все было эффективно, нужно позаботиться об учителе. Вы сказали о майских указах, и там была поставлена задача в 2012 году — обеспечить средний доход учителя в школе не ниже среднего по экономике. В целом мы эту задачу решили, где-то в отдельных местах еще что-то нужно доработать, но в целом задача решена", — заявил Путин на встрече с доверенными лицами.

По его словам, в 2018 году эта задача может быть решена полностью.

"Я знаю там определенные вещи, связанные с высшей школой, но, в целом, к 200% в 2018 году, не сейчас, но в 2018 году мы тоже подойдем", — сказал он.