Путин призвал власти отменить вторую смену в школах до 2025 года

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено к 2025 году, сообщил самовыдвиженец Владимир Путин.

Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Он отметил, что в некоторых регионах дети обучаются в три смены, а во многих местах сохраняются две смены.

"У нас, к сожалению, до сих пор еще в некоторых местах в три смены дети в школу ходят, а во многих местах – в две смены. И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.