В Минобрнауки рассказали, сколько может стоить обеспечение школ спецохраной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Полное обеспечение всех российских школ специализированной охраной потребует 101 миллиарда рублей, заявила замминистра образования и науки Татьяна Синюгина на заседании в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Я назову сейчас, какая сумма средств нужна для того, чтобы покрыть 100%, закрыть все проблемы, в том числе чтобы была во всех наших образовательных организациях специализированная охрана — 101 миллиард рублей", — сказала Синюгина.

По ее словам, самым проблемным вопросом сегодня является обеспеченность образовательных организаций квалифицированной охраной.

"Нам дано поручение, чтобы мы совместно с министерством финансов, с регионами отработали и внесли предложения по тем приоритетным направлениям, которые необходимо финансово поддержать. Мы формируем сейчас эти предложения", — добавила Синюгина в разговоре с журналистами.

Она пояснила, что конкретной даты, к которой предложения должны быть сформированы, нет, однако в ведомстве понимают, что сделать это необходимо оперативно.

В январе произошли два ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали 7 человек). После этого зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила о необходимости передать охрану школ от ЧОПов Росгвардии.