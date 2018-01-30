Симоньян рассказала, что предложит Путину на встрече с доверенными лицами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о предложениях, которые она озвучила в преддверии встречи Владимира Путина с доверенными лицами.

"Сегодня доверенные лица расскажут ВВ (Владимиру Владимировичу Путину — ред.), каких хотят перемен. Вчера на сессии с многообещающим названием "Гражданское общество" я предложила три пункта", — написала она в своем Telegram-канале.

Предложения Симоньян включают аудит законов "на предмет соответствия здравому смыслу".

"Вспоминаем дикую историю с фермером и теленком. Как мы помним, на пресс-конференции ВВ был удивлен, что у нас есть такой нелепый закон, по которому человека можно закрыть за покупку треккера. И он такой не один (закон, а не ВВ)", — отметила она.

Главный редактор RT также выступила за "строгое и крайне внятное" ограничение или запрет помещать в СИЗО по ненасильственным преступлениям.

"Всем же понятно, что СИЗО — это а) наказание человека, чья вина еще не доказана б) коррупционный рай — закрыть vs отпустить и сколько это стоит в) инструмент разнообразных коммерческих разборок. Короче, вреда от этой практики больше, чем возможной пользы в установлении правосудия", — подчеркнула она.

Симоньян также предложила дать гражданство беженцам из самопровозглашенных республики Донбасса ЛНР и ДНР.

"У нас тут демографический кризис, не хватает работающих людей — вот они, прекрасные работающие люди одной с нами культуры, одной истории, и мы их каждый день унижаем и терроризируем в очередях за очередными справками и разрешениями. Я опекаю одну такую семью уже несколько лет. Поверьте, даже с моим админресурсом это ад. Не вижу ни одной причины, почему это должно быть так", — добавила она.

В число доверенных лиц Путина, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, вошли более четырехсот человек. Они встретятся с президентом 30 января.