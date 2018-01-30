Житель Приамурья отчеканил монеты из обшивки ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Монеты, сделанные из обшивки ступени ракеты-носителя Союз-2.1а, запущенной с космодрома Восточный в Приамурье 28 апреля 2016 года

Монеты, сделанные из обшивки ступени ракеты-носителя Союз-2.1а, запущенной с космодрома Восточный в Приамурье 28 апреля 2016 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Житель города Зея Амурской области Тимур Ахвердиев отчеканил монеты из обшивки ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Восточный в Приамурье 28 апреля 2016 года.

"Первая ступень первого "Союза", запущенного с космодрома Восточный, упала в Зейском районе, и я купил у Роскосмоса обшивку этой ступени для изготовления сувенирной продукции. Пока отчеканил пробный тираж — 200 монет. Я запатентовал название "циолковые". Это одновременно два символа — целковые и имя ученого Циолковского, в честь которого назван наукоград рядом с космодромом",- рассказал Ахвердиев РИА Новости.

На лицевой стороне сувенирной монеты изображены буква "С" (латинская транскрипция первой буквы фамилии Циолковский) и ракета.

"На монете надписи на языке трех космических держав: на русском, английском и китайском. Уже есть договоренность передать монеты на МКС. Также ведутся переговоры о том, чтобы дать название "циолковый" российской криптовалюте", — рассказал о дальнейших планах собеседник агентства.

Ахвердиев планирует устроить интернет-голосование, чтобы жители Приамурья решили, что должно быть изображено на "циолковых" в дальнейшем. "Дальше будут монеты номиналом 2, 3, 5, 10, 25 и 100. И вот нужно обсудить, проголосовать, кто должен быть изображен, например, на "десятке" — Юрий Гагарин или Сергей Королев?"- объяснил он.

В планах Ахвердиева также изготавливать из обшивки ступени первого "Союза" сувенирные жетоны и значки.