Отловленная в Хабаровском крае тигрица находится в тяжелом состоянии

Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы. 29 января 2018

Истощенная тигрица, которая пришла на веранду одного из домов дома в селе Солонцовы. 29 января 2018

ХАБАРОВСК, 30 янв – РИА Новости. Сильно истощенную тигрицу, которую отловили в понедельник в селе Солонцовый Хабаровского края и доставили в центр реабилитации тигров села Алексеевка Приморского края, находится в очень тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости директор межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных" Виктор Кузьменко.

Ранее сообщалось, что сильно истощенная хищница, у которой травма десны и сломаны зубы, пришла за помощью к людям. Ее обнаружил на веранде своего дома житель села Солонцовый. Для ее изъятия прибыла оперативная группа Минприроды Хабаровского края и специалисты центра "Амурский тигр". Тигрица не проявила агрессии к людям.

Все необходимые документы для изъятия тигра из природы были оперативно оформлены Росприроднадзором.

"Тигрицу уже доставили в центр реабилитации в Алексеевку. Состояние ее здоровья крайне тяжелое, ветеринары пытаются его стабилизировать. Прежде всего, ее нужно откормить, потому что она сильно истощена, проводится интенсивная медикаментозная терапия. Хищница помещена в карантинный теплый домик", — сказал Кузьменко.

Он отметил, что до стабилизации состояния тигрицы никаких манипуляций по взятию анализов проводиться не будет.

Как сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрий Колпак, при поимке хищницы специалисты обнаружили, что у нее сломаны почти все верхние резцы и один клык, кроме того были сильные потертости шерсти на лапах.

"Мы пока не делаем выводов, как могла получить тигрица эти повреждения. Возможно, это последствия каких-то внутренних болезней, если у зверя что-то болит, он может грызть все, вплоть до металлических предметов. Сейчас стоит задача вывести ее из тяжелого состояния и провести обследование", — сказал Колпак.

Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 550 особей.