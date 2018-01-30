Пешеходную набережную в Туле откроют впервые за 100 лет

ТУЛА, 30 янв – РИА Новости. Набережную в Туле летом 2018 года впервые за 100 лет сделают открытой для прогулок зоной, сообщил в интервью РИА Новости заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что туристический проект "Тульская набережная" был инициирован губернатором Алексеем Дюминым летом прошлого года.

"Между кремлем и оружейным заводом, который стоит на острове, территория вдоль реки последние 100 лет была огорожена от жителей. Фактически она принадлежала заводу, там были склады, производственные помещения. Вот эту территорию мы открываем, при этом благоустраивая по самым современным стандартам. Там будут сиреневый сад, спортивная зона, детские площадки", — сказал Федорищев.

Он добавил, что будет отреставрирована и примыкающая к набережной улица Металлистов. "На ней стоят двух-трехэтажные исторические особняки. Когда приступили к проекту, поняли, что нельзя сделать набережную, не восстановив эту улицу. В комплексе с набережной она станет единой пешеходной зоной в центре города. Все дома будут отреставрированы. Большинство из них перейдет частным инвесторам, которые их восстановят", – пояснил замгубернатора.

Федорищев уточнил, что именно на этой улице будет реализован проект "Музейный квартал", где каждый из четырех федеральных музеев в Тульской области — Куликово поле, Ясная поляна, Поленово и Музей оружия — будет иметь свой дом-филиал с шоурумом.

"Срок, который нам обозначен для сдачи проекта, — лето 2018 года. Он будет выдержан, летом откроется набережная, будет полностью обустроена улица Металлистов. Но дома там, поскольку сейчас они только переходят к новым собственникам, — а это всё памятники истории, и очень кропотливая работа ведется проектными институтами, чтобы проект правильно подготовить, — будут сданы в течение ближайших трех лет. Какие-то уже в конце этого года, остальные – в течение трех лет", — добавил Федорищев.