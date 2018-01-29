ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от президента России Владимира Путина письмо немецкого промышленника Оскара Шиндлера, прославившегося спасением евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.
"По окончании встречи президент Путин вручил премьер-министру Нетаньяху подарок. Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста", — сказала собеседница агентства.
В годы войны Шиндлер помог выжить более чем тысяче евреев, приняв их на работу на свои заводы. История промышленника легла в основу книги Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", которая была впоследствии экранизирована Стивеном Спилбергом под названием "Список Шиндлера".