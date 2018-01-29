Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил в подарок от президента России Владимира Путина письмо немецкого промышленника Оскара Шиндлера, прославившегося спасением евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

По ее словам, Нетаньяху, приезжавший с однодневным визитом в Москву, очень тронут подарком и собирается передать его в иерусалимский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем" — крупнейший в мире центр изучения истории холокоста и сохранения памяти о его жертвах.

"По окончании встречи президент Путин вручил премьер-министру Нетаньяху подарок. Это оригинал письма Оскара Шиндлера его жене. Глава правительства был очень тронут этим подарком, который приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста", — сказала собеседница агентства.

В годы войны Шиндлер помог выжить более чем тысяче евреев, приняв их на работу на свои заводы. История промышленника легла в основу книги Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", которая была впоследствии экранизирована Стивеном Спилбергом под названием "Список Шиндлера".

Из России израильский премьер редко возвращается с пустыми руками. Среди подарков, полученных им за последние два с половиной года, — первое печатное издание Танаха с комментариями средневекового мыслителя раввина Шломо Ицхаки (Раши), письмо одного из основателей еврейского государства и первого главы его правительства Давида Бен-Гуриона, экземпляр "Иудейской войны" античного историка Иосифа Флавия. Книга была напечатана в 1526 году в Италии на тосканском языке.