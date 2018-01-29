Путин ожидает оперативного принятия закона о повышении МРОТ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на оперативное принятие поправок в законодательство о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

"Напомню, что уже принято решение с 1 мая этого года уровнять МРОТ и прожиточный минимум, которые составляют 11163 рубля… Рассчитываю, что коллеги в Госдуме смогут в оперативном режиме принять соответствующие поправки в законодательство", — сказал Путин на церемонии подписания генсоглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Законопроектом, который был опубликован в минувшую пятницу в базе данных Госдумы, предлагается установить МРОТ с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, реализация его положений коснется трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, суммарные расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений — 7,5 миллиарда рублей, а работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений — 31,8 миллиарда рублей.