В Госдуму внесли закон об отказе от понятия "образовательные услуги"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому из законодательства исключается понятие "образовательные услуги", свидетельствуют данные электронной базы парламента.

"Услуга представляет собой исключительно деятельность исполнителя услуги… Образовательный процесс представляет собой совместную деятельность образовательной организации, педагога и обучающегося по реализации — освоению образовательных программ. Таким образом, образование не является услугой", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что объектом образовательных правоотношений является образование как социальное благо — совокупность универсальных (общекультурных) и (или) профессиональных способностей (знаний, умений, навыков), формируемых и развиваемых в результате освоения образовательных программ. Как социальное благо образование не является имуществом, оно также не является результатом выполнения работ или оказания услуг.

Авторы инициативы подчёркивают, что концепция образования как услуги вызывает недовольство педагогического сообщества, обучающихся и их родителей. Также в пояснительной записке отмечается, что руководители министерства образования и науки неоднократно высказывались за исключение этого понятия из действующего законодательства.