В Госдуме предложили наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России необходимо наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Такое мнение депутат высказал после появления информации о том, что в Днепре радикалы сорвали мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, забаррикадировав в Доме учителя ветеранов и детей.

"Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты", — сказал Калашников.

Он также подчеркнул, что радикалы, заблокировавшие ветеранов и детей, фактически представляют тех, против кого воевал СССР.

"Они проявили на этой акции, которая вообще не касалась Украины, касалась Второй мировой войны, то, что они настоящие нацисты, которые были на той стороне баррикад. И вот сейчас они продолжают это дело, скрывая свои лица за балаклавами", — отметил парламентарий.

В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.