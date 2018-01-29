В Госдуме предложили наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России необходимо наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Такое мнение депутат высказал после появления информации о том, что в Днепре радикалы сорвали мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, забаррикадировав в Доме учителя ветеранов и детей.
"Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты", — сказал Калашников.
Он также подчеркнул, что радикалы, заблокировавшие ветеранов и детей, фактически представляют тех, против кого воевал СССР.
В пятницу сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.