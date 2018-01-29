В РВИО прокомментировали срыв концерта в Днепре о снятии блокады Ленинграда

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Срыв украинскими радикалами проходившего в Днепре (бывший Днепропетровск) мероприятия по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стало надругательством над священной памятью о подвиге ленинградцев, которое свидетельствует, что у нынешнего украинского государства нет будущего, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Ранее в понедельник сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Украины Александр Вилкул сообщил на своей странице в Facebook, что радикалы в балаклавах сорвали проходивший в днепровском Доме учителя концерт, заблокировав в здании пришедших на мероприятие 65 людей старше 80 лет, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре, а также детей.

"Это безобразная, отвратительная акция. Это надругательство над святым – над памятью блокадников и ветеранов войны, тех, кто своей жизнью отстаивал само существование нашего государства", — сказал Мягков РИА Новости.

Он отметил, что блокада Ленинграда – страшная трагедия, "сравнимая с величайшими трагедиями в мировой истории". "Ленинград был предназначен фашистами к уничтожению, и все-таки люди выстояли. Ленинградцы доказали, что они могут побеждать в самых ужасающих условиях. И память о тех событиях священна для всех народов Советского Союза, воевавших с нацизмом, отстоявших общую родину и затем принесших мир народам Европы", — добавил собеседник агентства.

Акции, подобной совершенной радикалами в Днепре, не редкость для сегодняшней Украины, где вновь "растут сорняки нацизма", заявил Мягков.

"И мы должны всем миром, всеми, кто хранит память о героях Великой Отечественной войны, противопоставить этим акциям наше твердое стремление отстаивать историческую правду о тех событиях, чтобы нацизм вновь не разлился по нашей земле. Мы должны учить уроки войны, чтобы этого больше никогда не повторилось", — сказал научный директор РВИО.

По его словам, нынешнее поколение молодежи должно воспитываться "с памятью о Великой Отечественной войне". "Без этого никакое движение вперед немыслимо. А Украина, отрубая себе память о героях войны, тем самым отрубает себе движение вперед. У страны, которая так относится к своей истории, нет будущего", — подчеркнул Мягков.