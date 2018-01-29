Минпромторг представил проект по регулированию электронных сигарет и вейпов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минпромторг РФ разработал проект федерального закона о государственном регулировании продаж и курения электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Название проекта закона — "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". Документом предлагается установить правовые основы оборота такой продукции и устройств.

"К предмету регулирования настоящего федерального закона не относятся отношения, возникшие при обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий", — добавляется в проекте закона. В случае принятия документа он может (за исключением одного положения) вступить в силу с 1 января 2019 года.

Причины разработки

Минпромторг объясняет необходимость разработки проекта ростом популярности "инновационных никотиносодержащих продуктов", являющихся альтернативой курению табака.

"При этом необходимо отметить, что никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и вызывает пороки развития плода у беременных. Помимо этого, на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть потенциально опасной для потребителей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вместе с тем, продолжает министерство, имеющиеся научные исследования о воздействии инновационных продуктов на здоровье человека говорят о том, что данные изделия, "хотя и не являются абсолютно безопасными, в целом представляют существенно меньший риск для здоровья потребителя, чем курение сигарет".

"Таким образом, распространение данной продукции среди курильщиков с целью замещения курения табака менее вредными формами удовлетворения никотиновой зависимости может быть признано положительным фактором с точки зрения охраны здоровья населения", — указывается в пояснительной записке.

Однако оборот никотиносодержащей продукции все же должен быть ограничен, чтобы в ее потребление не вовлекались некурящие люди и несовершеннолетние. Под регулирование могут попасть как уже имеющиеся на рынке инновационные устройства доставки никотина, так и те, что могут появиться в будущем. Нормативная база, которую установит законопроект, может быть расширена.

"Дополнительные ограничения производства и оборота данной продукции целесообразно устанавливать только после проведения независимых научных исследований для получения объективных данных о степени вреда для здоровья от использования инновационных продуктов в сравнении с традиционными табачными изделиями", — говорится в пояснительной записке.

Основные термины

Законопроект вводит несколько определений для регулирования данного рынка, в частности, он установит, что такое никотиносодержащая продукция и нагреваемый табак.

К жидкости, содержащую никотин, предлагается отнести продукцию в виде раствора (то есть жидкость или гель) с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр, готовую для использования потребителем в электронных системах доставки никотина.

В свою очередь, электронные системы доставки никотина в законопроекте — это электронные устройства, используемые для преобразования никотиносодержащей жидкости в аэрозоль, вдыхаемый потребителем.

Обязательные требования к данной продукции и устройствам будут устанавливаться техрегламентами и документами по стандартизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В качестве ингредиентов в составе никотиносодержащей продукции запрещается использование веществ, свободный оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

Информирование и реклама

Определенные требования предлагается ввести при предоставлении потребителям информации о никотиносодержащей продукции и об устройствах для альтернативных способов потребления никотина. Так, при информировании граждан нельзя будет использовать утверждения о том, что такая продукция и устройства являются медицинскими изделиями или лекарственными препаратами.

"Информация о никотиносодержащей продукции, предоставляемая потребителям, должна сопровождаться предупреждением о том, что никотин, содержащийся в ней, вызывает привыкание и не является безвредным", — указывается в проекте.

В то же время производитель, импортер или продавец этих устройств и никотиносодержащей продукции может информировать потребителей о том, что их использование является менее вредным по сравнению с курением табака. Однако это будет возможным только при наличии научных исследований, подтвержденных в порядке, установленном правительством РФ.

Ограничения продажи и курения

Ограничения рекламы никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения будут устанавливаться законодательством России о рекламе.

Минпромторг указывает, что одна из основных целей, которую ставит перед собой проект закона — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проект вводит ряд ограничений на курение никотиносодержащих изделий. Например, их нельзя будет курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов. Однако альтернативное курение с разрешения работодателя предлагается разрешить на рабочих местах и в рабочих зонах в специально выделенных местах на открытом воздухе или в вентилируемых помещениях.

Запретов в данном случае меньше, чем при курении классических сигарет. Согласно антитабачному закону, сейчас курение сигарет запрещено, в том числе, на расстоянии менее 15 метров от входа на вокзалы, аэропорты и станции метро. Кроме того, сигареты нельзя курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Минпромторг поясняет, что ограничения в отношении альтернативных методов курения отличаются "в связи тем, что по данным научных исследований, использование электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака не приводит к нарушению гигиенических нормативов качества воздуха и таким образом, не представляет рисков для здоровья окружающих".

Учет и порядок

Одна из статей законопроекта посвящена предотвращению незаконной торговли никотиносодержащей продукцией, электронными сигаретами и вейпами. Среди предлагаемых мер — обеспечение учета производства такой продукции и устройств для альтернативного курения, а также их ввоза через границу Таможенного союза или через границу РФ с государствами-членами Таможенного союза.

Кроме того, предлагается отслеживать оборот оборудования для производства продукции и устройств, а также пресекать незаконную торговлю ими. Незаконно ввезенная продукция может конфисковаться и уничтожаться.

Учет производства и импорта продукции и устройств, оптовой и розничной торговли ими, отслеживание оборота производственного оборудования будут осуществляться "на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки никотиносодержащей продукции и собственных систем учета производителей".

Данное положение предлагается ввести в действие с 1 июля 2020 года.

"Проверка подлинности маркировки никотиносодержащей продукции проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю такой продукцией визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти", — добавляется в законопроекте.

"Принятие данного законопроекта позволит заложить основы государственного регулирования инновационной и динамично развивающейся категории, оградит несовершеннолетних и сократит количество недобросовестных производителей, импортеров и продавцов, продвигающих данные продукты на российский рынок", — заключает Минпромторг.