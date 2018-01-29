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Общество

Минпромторг представил проект по регулированию электронных сигарет и вейпов

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19:1729.01.2018
(обновлено: 19:22 29.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПосетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве. Архивное фотоПосетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минпромторг РФ разработал проект федерального закона о государственном регулировании продаж и курения электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
© Fotolia / nito
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Название проекта закона — "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака". Документом предлагается установить правовые основы оборота такой продукции и устройств.

"К предмету регулирования настоящего федерального закона не относятся отношения, возникшие при обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий", — добавляется в проекте закона. В случае принятия документа он может (за исключением одного положения) вступить в силу с 1 января 2019 года.

Причины разработки

Минпромторг объясняет необходимость разработки проекта ростом популярности "инновационных никотиносодержащих продуктов", являющихся альтернативой курению табака.

Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"При этом необходимо отметить, что никотин вызывает сильную зависимость, токсичен для несовершеннолетних и вызывает пороки развития плода у беременных. Помимо этого, на рынке присутствует продукция неизвестного происхождения и качества, которая может быть потенциально опасной для потребителей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вместе с тем, продолжает министерство, имеющиеся научные исследования о воздействии инновационных продуктов на здоровье человека говорят о том, что данные изделия, "хотя и не являются абсолютно безопасными, в целом представляют существенно меньший риск для здоровья потребителя, чем курение сигарет".

"Таким образом, распространение данной продукции среди курильщиков с целью замещения курения табака менее вредными формами удовлетворения никотиновой зависимости может быть признано положительным фактором с точки зрения охраны здоровья населения", — указывается в пояснительной записке.

Выставка vape-индустрии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Однако оборот никотиносодержащей продукции все же должен быть ограничен, чтобы в ее потребление не вовлекались некурящие люди и несовершеннолетние. Под регулирование могут попасть как уже имеющиеся на рынке инновационные устройства доставки никотина, так и те, что могут появиться в будущем. Нормативная база, которую установит законопроект, может быть расширена.

"Дополнительные ограничения производства и оборота данной продукции целесообразно устанавливать только после проведения независимых научных исследований для получения объективных данных о степени вреда для здоровья от использования инновационных продуктов в сравнении с традиционными табачными изделиями", — говорится в пояснительной записке.

Основные термины

Законопроект вводит несколько определений для регулирования данного рынка, в частности, он установит, что такое никотиносодержащая продукция и нагреваемый табак.

Электронная сигарета. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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К жидкости, содержащую никотин, предлагается отнести продукцию в виде раствора (то есть жидкость или гель) с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр, готовую для использования потребителем в электронных системах доставки никотина.

В свою очередь, электронные системы доставки никотина в законопроекте — это электронные устройства, используемые для преобразования никотиносодержащей жидкости в аэрозоль, вдыхаемый потребителем.

Обязательные требования к данной продукции и устройствам будут устанавливаться техрегламентами и документами по стандартизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В качестве ингредиентов в составе никотиносодержащей продукции запрещается использование веществ, свободный оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в законопроекте.

Альтернативные способы курения
© РИА Новости, Инфографика
Вред альтернативных способов курения

Информирование и реклама

Мужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock
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Определенные требования предлагается ввести при предоставлении потребителям информации о никотиносодержащей продукции и об устройствах для альтернативных способов потребления никотина. Так, при информировании граждан нельзя будет использовать утверждения о том, что такая продукция и устройства являются медицинскими изделиями или лекарственными препаратами.

"Информация о никотиносодержащей продукции, предоставляемая потребителям, должна сопровождаться предупреждением о том, что никотин, содержащийся в ней, вызывает привыкание и не является безвредным", — указывается в проекте.

В то же время производитель, импортер или продавец этих устройств и никотиносодержащей продукции может информировать потребителей о том, что их использование является менее вредным по сравнению с курением табака. Однако это будет возможным только при наличии научных исследований, подтвержденных в порядке, установленном правительством РФ.

Мужчина курит вейп. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Ограничения рекламы никотиносодержащей продукции и устройств для альтернативного курения будут устанавливаться законодательством России о рекламе.

Ограничения продажи и курения

Минпромторг указывает, что одна из основных целей, которую ставит перед собой проект закона — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вейп. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Кроме того, проект вводит ряд ограничений на курение никотиносодержащих изделий. Например, их нельзя будет курить в самолетах и в общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов. Однако альтернативное курение с разрешения работодателя предлагается разрешить на рабочих местах и в рабочих зонах в специально выделенных местах на открытом воздухе или в вентилируемых помещениях.

Запретов в данном случае меньше, чем при курении классических сигарет. Согласно антитабачному закону, сейчас курение сигарет запрещено, в том числе, на расстоянии менее 15 метров от входа на вокзалы, аэропорты и станции метро. Кроме того, сигареты нельзя курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Минпромторг поясняет, что ограничения в отношении альтернативных методов курения отличаются "в связи тем, что по данным научных исследований, использование электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака не приводит к нарушению гигиенических нормативов качества воздуха и таким образом, не представляет рисков для здоровья окружающих".

Учет и порядок

Мужчина с электронной сигаретой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Одна из статей законопроекта посвящена предотвращению незаконной торговли никотиносодержащей продукцией, электронными сигаретами и вейпами. Среди предлагаемых мер — обеспечение учета производства такой продукции и устройств для альтернативного курения, а также их ввоза через границу Таможенного союза или через границу РФ с государствами-членами Таможенного союза.

Кроме того, предлагается отслеживать оборот оборудования для производства продукции и устройств, а также пресекать незаконную торговлю ими. Незаконно ввезенная продукция может конфисковаться и уничтожаться.

Учет производства и импорта продукции и устройств, оптовой и розничной торговли ими, отслеживание оборота производственного оборудования будут осуществляться "на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки никотиносодержащей продукции и собственных систем учета производителей".

Данное положение предлагается ввести в действие с 1 июля 2020 года.

Запрет курения. Архивное фото
© Fotolia / PiLensPhoto
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"Проверка подлинности маркировки никотиносодержащей продукции проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю такой продукцией визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти", — добавляется в законопроекте.

"Принятие данного законопроекта позволит заложить основы государственного регулирования инновационной и динамично развивающейся категории, оградит несовершеннолетних и сократит количество недобросовестных производителей, импортеров и продавцов, продвигающих данные продукты на российский рынок", — заключает Минпромторг.

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