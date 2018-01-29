Минпромторг представил проект по регулированию электронных сигарет и вейпов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минпромторг РФ разработал проект федерального закона о государственном регулировании продаж и курения электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.
"К предмету регулирования настоящего федерального закона не относятся отношения, возникшие при обращении лекарственных препаратов и медицинских изделий", — добавляется в проекте закона. В случае принятия документа он может (за исключением одного положения) вступить в силу с 1 января 2019 года.
Причины разработки
Минпромторг объясняет необходимость разработки проекта ростом популярности "инновационных никотиносодержащих продуктов", являющихся альтернативой курению табака.
Вместе с тем, продолжает министерство, имеющиеся научные исследования о воздействии инновационных продуктов на здоровье человека говорят о том, что данные изделия, "хотя и не являются абсолютно безопасными, в целом представляют существенно меньший риск для здоровья потребителя, чем курение сигарет".
"Таким образом, распространение данной продукции среди курильщиков с целью замещения курения табака менее вредными формами удовлетворения никотиновой зависимости может быть признано положительным фактором с точки зрения охраны здоровья населения", — указывается в пояснительной записке.
"Дополнительные ограничения производства и оборота данной продукции целесообразно устанавливать только после проведения независимых научных исследований для получения объективных данных о степени вреда для здоровья от использования инновационных продуктов в сравнении с традиционными табачными изделиями", — говорится в пояснительной записке.
Основные термины
Законопроект вводит несколько определений для регулирования данного рынка, в частности, он установит, что такое никотиносодержащая продукция и нагреваемый табак.
В свою очередь, электронные системы доставки никотина в законопроекте — это электронные устройства, используемые для преобразования никотиносодержащей жидкости в аэрозоль, вдыхаемый потребителем.
Обязательные требования к данной продукции и устройствам будут устанавливаться техрегламентами и документами по стандартизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"В качестве ингредиентов в составе никотиносодержащей продукции запрещается использование веществ, свободный оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в законопроекте.
Информирование и реклама
"Информация о никотиносодержащей продукции, предоставляемая потребителям, должна сопровождаться предупреждением о том, что никотин, содержащийся в ней, вызывает привыкание и не является безвредным", — указывается в проекте.
В то же время производитель, импортер или продавец этих устройств и никотиносодержащей продукции может информировать потребителей о том, что их использование является менее вредным по сравнению с курением табака. Однако это будет возможным только при наличии научных исследований, подтвержденных в порядке, установленном правительством РФ.
Ограничения продажи и курения
Минпромторг указывает, что одна из основных целей, которую ставит перед собой проект закона — оградить несовершеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.
"В связи с тем, что на данный момент отсутствует регулирование данной категории, к ней имеют доступ несовершеннолетние, поэтому законопроект устанавливает запрет и ответственность за продажу никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления несовершеннолетним, а также за их вовлечение в процесс использования этой продукции", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Запретов в данном случае меньше, чем при курении классических сигарет. Согласно антитабачному закону, сейчас курение сигарет запрещено, в том числе, на расстоянии менее 15 метров от входа на вокзалы, аэропорты и станции метро. Кроме того, сигареты нельзя курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
Минпромторг поясняет, что ограничения в отношении альтернативных методов курения отличаются "в связи тем, что по данным научных исследований, использование электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака не приводит к нарушению гигиенических нормативов качества воздуха и таким образом, не представляет рисков для здоровья окружающих".
Учет и порядок
Кроме того, предлагается отслеживать оборот оборудования для производства продукции и устройств, а также пресекать незаконную торговлю ими. Незаконно ввезенная продукция может конфисковаться и уничтожаться.
Учет производства и импорта продукции и устройств, оптовой и розничной торговли ими, отслеживание оборота производственного оборудования будут осуществляться "на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем маркировки никотиносодержащей продукции и собственных систем учета производителей".
Данное положение предлагается ввести в действие с 1 июля 2020 года.
"Принятие данного законопроекта позволит заложить основы государственного регулирования инновационной и динамично развивающейся категории, оградит несовершеннолетних и сократит количество недобросовестных производителей, импортеров и продавцов, продвигающих данные продукты на российский рынок", — заключает Минпромторг.