Электронные сигареты и вейпы могут запретить использовать в транспорте

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в самолетах, общественном транспорте, на детских площадках и в лифтах домов, однако их курение может быть разрешено в офисных "курилках" и на открытом воздухе, следует из законопроекта, который опубликован на портале regulation.gov.ru.

Минпромторг РФ подготовил проект федерального закона о госрегулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для альтернативного курения.

Согласно законопроекту, альтернативное курение будет запрещено в образовательных учреждениях, помещениях органов госвласти, в учреждениях культуры и медицинских организациях, на спортивных объектах. Использование вейпов и электронных сигарет будет также запрещено в самолетах и во всех видах городского и пригородного общественного транспорта, на детских площадках, в лифтах многоквартирных домов.

"Использование устройств, предназначенных для потребления никотина, способами, отличными от курения табака, на рабочих местах и рабочих зонах, организованных в помещениях, допускается в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции, при наличии решения работодателя", — добавляется в документе.

Согласно антитабачному закону, сейчас курение сигарет запрещено, в том числе, в образовательных и культурных учреждениях, в самолетах и на всех видах общественного транспорта, а также на расстоянии менее 15 метров от входа на вокзалы, в аэропорты и станции метро. Кроме того, сигареты нельзя курить на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.