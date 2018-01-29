Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма "Собибор"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагмент исторического фильма Константина Хабенского "Собибор".
Режиссером фильма является Константин Хабенский, картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в концлагере "Собибор".
Путин и Нетаньяху приняли участие в памятных мероприятиях сразу после проведения коротких переговоров, которые прошли в Еврейском музее и центре толерантности.
В своем выступлении перед ветеранами и общественными деятелями Путин отметил, что подвиг людей и советского солдата вызывает всеобщее восхищение.
"В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в концлагере "Собибор", вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и удивлять", — отметил Путин.