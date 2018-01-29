Путин и Нетаньяху посмотрели фрагмент фильма "Собибор"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время просмотра фильма Собибор в Еврейском музее и центре толерантности

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время просмотра фильма Собибор в Еврейском музее и центре толерантности

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посмотрели фрагмент исторического фильма Константина Хабенского "Собибор".

Демонстрация отрывков из фильма состоялась в рамках памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Режиссером фильма является Константин Хабенский, картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в концлагере "Собибор".

Путин и Нетаньяху приняли участие в памятных мероприятиях сразу после проведения коротких переговоров, которые прошли в Еврейском музее и центре толерантности.

В своем выступлении перед ветеранами и общественными деятелями Путин отметил, что подвиг людей и советского солдата вызывает всеобщее восхищение.

"В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в концлагере "Собибор", вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского. Это не может не восхищать и удивлять", — отметил Путин.